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اللون الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم

03:20 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.81% إلى مستوى 30371 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 198.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 96.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 102.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.50 % إلى مستوى 30619 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المستثمرين الأجانب
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