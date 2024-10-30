"غاز مصر" توقع اتفاقية لتزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة غاز مصر قيامها بتوقيع اتفاقية مع شركة تطوير العقبة بالإردن لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي.

وبحسب البيان المرسل للبورصة اليوم، فإن الاتفاقية تتضمن إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنية التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وتأسست شركة غاز مصر عام 1983. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1992 ومتخصصة في توزيع الغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات توزيع وتوصيل الغاز الطبيعي، وتوريد المواد، وتوريد المعدات، وإعادة تأهيل المنصات الخارجية والبحرية، والطلاء، وأعمال العزل ضد الحرائق. لدى الشركة شركات تعمل في جميع أنحاء مصر والمملكة العربية السعودية وألمانيا وكندا.