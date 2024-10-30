إعلان

"غاز مصر" توقع اتفاقية لتزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز

12:40 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

شركة غاز مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة غاز مصر قيامها بتوقيع اتفاقية مع شركة تطوير العقبة بالإردن لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي.

وبحسب البيان المرسل للبورصة اليوم، فإن الاتفاقية تتضمن إنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنية التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وتأسست شركة غاز مصر عام 1983. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1992 ومتخصصة في توزيع الغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات توزيع وتوصيل الغاز الطبيعي، وتوريد المواد، وتوريد المعدات، وإعادة تأهيل المنصات الخارجية والبحرية، والطلاء، وأعمال العزل ضد الحرائق. لدى الشركة شركات تعمل في جميع أنحاء مصر والمملكة العربية السعودية وألمانيا وكندا.

شركة غاز مصر شركة تطوير العقبة الإردن الغاز الطبيعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة والتوسع في مشروعات الشراكة مع البحرين

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

الصور الأولى من جنازة الفنان مصطفى فهمي بحضور شقيقه حسين
عاجل| خروج ثلاثي الزمالك من قسم الشرطة في أبوظبي
6 فئات ممنوعة من السفر| الداخلية تبدأ تلقي طلبات حج القرعة 2025 (خطوات التقديم)
أسود قصر النيل.. القصة الكاملة لأزمة طلاء التماثيل
خاص| "الكهرباء" تقرر تقسيط مقايسات العدادات الكودية
موجة تقلبات جوية مُنتظرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين