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ارتفاع حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

10:25 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

بينما ارتفع طن حديد عز، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، انخفض سعر طن الحديد الاستثماري، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38665.26 جنيه، بتراجع 315.46 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40384.34 جنيه، بزيادة 169.62 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2830.43 جنيه، بتراجع 31.62 جنيه

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