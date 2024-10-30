82 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و82 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 185 جنيهًا.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و315 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.