ارتفاع سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 7 جنيهات للجرام مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3215 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47 % إلى نحو 2788 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب