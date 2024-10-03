تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 2386 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3068 جنيها للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نحو 3580 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4091 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 28640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46 % إلى نحو 2646 دولار اللأونصة، بحلول التعاملات المسائية (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب