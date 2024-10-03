قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة 3 سنوات اعتبارا من 20 يوليو الماضي برئاسة المختص بشؤون الاستثمار.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية وأطلع "مصراوي" على نسخة منه، مجلس إدارة الهيئة تأتي بعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة.

ويضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة من مساعد رئيس هيئة القوات المسلحة لإعداد الدولة للحرب، ومحمد الإتربى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ومحمد طارق زكريا وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وفق القرار.

وبحسب القرار فإن يضم إلى عضوية المجلس من ذوي الخبرة الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.