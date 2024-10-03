"لوتس للتنمية والاستثمار" توقع عقد توريد بنجر السكر لمصنع القناة لموسم 2024-2025

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي توقيع أول تعاقداتها مع مصنع القناة للسكر بهدف توريد محصول بنجر السكر لموسم 2024-2025.

وأوضح الإفصاح المرسل للبورصة المصرية اليوم، أن التوريد سيتم من مزرعة رقية الخاصة بالشركة بمحافظة الوادي الجديد.

وأضافت الشركة، أن التوريد للمصنع خلال شهر يوليو 2025، موضحة أن الحد الأدنى للعقد من الإيرادات 74.25 مليون جنيه بينما الحد الأعلى يصل لـ 111.37 مليون جنيه.