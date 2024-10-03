اسيك للتعدين تحصل على 50% من القسط المستحق لبيع حصتها في مشروع " كرمك "

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت اسيك للتعدين " أسكوم " عن استلام شركة APM Investment BVI - المملوكة بالكامل لشركة أسيك للتعدين– عدد 5.75 مليون سهم من شركة Allid Gold Corp خلال شهر سبتمبر 2024 والتى تمثل 50% من أقساطها المستحق خلال شهر سبتمبر نظًرًا لبيع حصتها.

وجاء ذلك ردًا من الشركة في إفصاح مرسل للبورصة اليوم، للإيضاح الخاص بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخاص بقيام شركة APM Investment BVI - المملوكة بالكامل لشركة أسيك للتعدين- ببيع حصتها البالغة حوالي 35% من مشروع " كرمك" للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في إثيوبيا إلى شركة Allid Gold Corp.

وتأسست شركة أسيك للتعدين (أسكوم) عام 1999. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2003. ومتخصصة في في العمل بقطاع الجيولوجيا والتعدين وإدارة المحاجر الشاملة والتصنيع، كما تعمل الشركة في تطوير عمليات تعدين جديدة لمواد البناء والمعادن الثمينة وعمليات التصنيع لكربونات الكالسيوم الأرضية والصوف الصخري و الزجاجي و صناعة الأسمنت. لديها شركات تابعة في الإمارات وسوريا والسودان والجزائر وإثيوبيا.