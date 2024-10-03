لميس نجم الخبيرة المصرفية مستشاراً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتبت- منال المصري:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين لميس نجم مستشارا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، مع بداية شهر أكتوبر الجاري.

لميس نجم هي ابنة محافظ البنك المركزي الأسبق على نجم، ولديها خبرة بالعمل الصرفي تتجاوز 40 عاما حيث شغلت مناصب مختلفة في بعض المناصب.

من لميس نجم؟

- عملت ببنك الاعتماد والتجارة ثم بنك أوف أمريكا.

- التحقت بالعمل بسيتي بنك عام 1993 وتدرجت في المناصب وصولا إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك مصر.

- اشتركت كعضوة بلجنة التنمية المجتمعية باتحاد بنوك مصر 2014 حتى ترأست اللجنة عام 2020.



- التحقت بالعمل بالبنك المركزي المصري عام 2017 كمستشار لمحافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية وقد بدأت مهام منصبي في تأسيس وحدة للمسئولية المجتمعية بالبنك المركزي .



- انضممت لمجلس إدارة مصر المقاصة مارس 2020 كأول سيدة تنضم.



- تخرجت من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1986.





