سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3-10-2024 مع بداية التعاملات- تفاصيل

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3-10-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الأربعاء 2-10-2024، ارتفع 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية، وذلك مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات أمس.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3-10-2024 مع بداية التعاملات الصباحية وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4097 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3585 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3073 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2390 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1707 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 127421 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28680 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12 % إلى نحو 2660 دولار اللأونصة، بحلول التعاملات المسائية (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب من (هنا)