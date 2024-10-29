شيمي يستقبل سفيرة النرويج لبحث مشروع المحطة الشمسية لمجمع الألومنيوم

كتبت- أمنية عاصم:

استقبل محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة وجاء اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ووفق البيان المرسل من الوزارة اليوم، أكد شيمي، أن مشروع المحطة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة.

وتابع شيمي، أن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة التوجه العالمي ورؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية والاستدامة والبيئة النظيفة، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتم عقد اجتماع بحضور محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمناقشة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.