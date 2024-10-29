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انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:14 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

المؤشر الرئيسي للبورصة

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كتبت- دينا كرم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.50 % إلى مستوى 30619 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08 % وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 107.71 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 99.64 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.13% إلى مستوى 30773 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

المؤشر الرئيسي للبورصة انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة تعاملات المستثمرين
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