26 نوفمبر المقبل.. انطلاق معرضي "مصر للطاقة" و"فايركس" بأرض المعارض

كتب- أحمد والي:

سيُعقد الحدث الإقليمي الأبرز في مجال الطاقة والسلامة من الحرائق، الذي يجمع بين الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض مصر للطاقة والدورة الرابعة لمعرض فايركس مصر، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحقيق التحول نحو الطاقة الخضراء.

وسيجمع المعرضان أكثر من 180 عارض من 71 دولة و 10000 زائر، ليقدما تنوعًا كبيرًا في التقنيات والحلول المعروضة في المجالين، إضافة إلى وجود 30 شريك استراتيجي داعم، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

ويُعتبر هذا الحدث منصة رئيسية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الطاقة والسلامة من الحرائق، حيث يجمع بين الخبراء والشركات العالمية لعرض أحدث الحلول التقنية.

وسيستعرض معرض مصر للطاقة أحدث الابتكارات في جميع جوانب سلسلة الطاقة، بما في ذلك مولدات الطاقة، وأنظمة تخزين وإدارة الطاقة، والكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض، والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء.

وقال السيد مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض بإنفورما ماركتس مصر إن المعرض يوفر منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات في مجالي الطاقة المتجددة والسلامة من الحرائق، مما يعزز مكانة مصر كرائد إقليمي في هذين المجالين.