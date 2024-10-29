خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار اللحوم والبيض والحديد والذهب يواصل الارتفاع

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض والحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

ارتفاع البطاطس والليمون .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الأرز والعدس واللحوم والجبن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء