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أبو قير للأسمدة تسند أعمال التركيب لمحطات الطاقة الشمسية للهيئة العربية

01:30 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

شركة أبو قير للأسمدة

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن إسناد عملية تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات إلى الهيئة العربية للتصنيع بقيمة إجمالية تصل لـ 88.32 مليون جنيه.

ووفق إفصاح مرسل من الشركة للبورصة المصرية، أشارت الشركة إلى أن مدة التنفيذ طبقًا للتعاقد عام وجاري محاولة خفضها.

وتابعت أن إلى أن الهدف من تركيب محطات طاقة شمسية هو تقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.

وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976.

وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1994. وهي متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.

شركة أبوقير للأسمدة تركيب محطات طاقة شمسية الهيئة العربية للتصنيع
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