سنتامين تعلن موافقة 95% من المساهمين على استحواذ أنجلو جولد أشانتي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سنتامين اليوم عن موافقة حملة أسهمها على التصويت لصالح صفقة الاستحواذ التي ستتم من قِبل شركة أنجلو جولد أشانتي على سنتامين وجاء ذلك وفق إفصاح مرسل لبورصة لندن.

ويذكر أن "أنجلو جولد أشانتي" وافقت خلال الشهر الماضي على شراء شركة "سنتامين" في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني أي نحو 2.5 مليار دولار، وبمجرد إتمام الصفقة، يمتلك مساهمو "أنجلو جولد" نحو 83.6% من الشركة، بينما سيمتلك مستثمرو"سنتامين" نحو 16.4% من رأس المال.

وأعرب مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين على موافقة حملة الأسهم على الصفقة، قائلًا: "يسعدنا موافقة حملة أسهمنا على رؤيتنا بأهمية صفقة استحواذ أنجلو جولد أشانتي على شركتنا، وهو ما يخلق قيم مضافة لكافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وهو ما يتضح من نتيجة التصويت التي جاءت بنسبة موافقة تصل لـ 98% من إجمالي حملة الأسهم".

وتابع هورجان، أنهم يثقون في قدرة أنجلو جولد أشانتي على استكمال مسيرة الإنجازات الهامة التي تمكن فريق سنتامين من تحقيقها بالتعاون مع شركائنا في الحكومة المصرية. موضحًا أنهم أكدوا مكانة منجم السكري كأصل إنتاجي عالمي من الطراز الأول، بفضل قدرته على تحقيق مسار نمو تصاعدي."

وأضاف هورجان، أنه فيما يتعلق بالجدول الزمني لإتمام الصفقة والخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار، فإن استكمال صفقة استحواذ أنجلو جولد أشانتي تخضع لموافقة المحكمة الملكية في جيرسي، والتي سيتم إعلانها خلال الجلسة الخاصة التي ستُعقد بخصوص الصفقة يوم 20 نوفمبر.

وتعد شركة سنتامين هي المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب وهو العامل الأساسي في زيادة الاهتمام بالشركة.

ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب التي تم إنشاؤها مناصفة بين لهيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب.

وأشارت وزارة البترولي في بيان لها سابق أن هذه الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية فى منجم السكري وإيراداته، وفق أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ٢٢٢ لسنة١٩٩٤.