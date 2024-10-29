أميركا تطلب 3 ملايين برميل نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي بين أبريل ومايو 2025

كتب- أحمد والي:

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، أمس الاثنين، عن طلب جديد يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي في الفترة بين أ8.بريل ومايو 2025.

واستطاعت الوزارة توفير أكثر من 190 مليون برميل لادعم الاحتياطي الاستراتيجي حتى الآن، وفقا لـ"رويترز".

واعتبر مختصون أن عملية الشراء لن تترك للحكومة سوى القليل من المال لشراء كميات أخرى حتى يوافق المشرعون على إتاحة المزيد من الأموال.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس "إن.إس تريدنغ"، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، إن الخطة الأميركية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي قدمت بعض الدعم للسوق"، لكنه توقع اتجاها نزوليا في المستقبل مع اقتراب موسم ذروة الطلب على الكيروسين في الشتاء في نصف الكرة الشمالي ومع استمرار تباطؤ الطلب في الصين.

واستقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في ظل المخاوف الأوسع بشأن ضعف نمو الطلب في المستقبل.