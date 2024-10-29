إعلان

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:42 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38980.72 جنيه، بتراجع 952.2 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40214.72 جنيه، بتراجع 1051.51 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2862.05 جنيه، بزيادة 27.72 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت سعر طن الأسمنت سعر طن الحديد انخفاض أسعار الحديد ارتفاع أسعار الأسمنت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع البطاطس والليمون .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* الحكم بحبس ثلاثي الزمالك شهرا في الإمارات
اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي.. تغطية خاصة
عاجل| حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة في هذا التوقيت