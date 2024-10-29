ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر السمك المكرونة السويسي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و82 جنيهًا، بزيادة جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 185 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و315 جنيه.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيها