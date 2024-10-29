إعلان

انخفاض طفيف في أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:21 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 180.22 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 181.59 جنيه، بتراجع 59 قرشا.

أسعار البيض أسعار البيض اليوم كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض الأبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* الحكم بحبس ثلاثي الزمالك شهرا في الإمارات
اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي.. تغطية خاصة
عاجل| حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة في هذا التوقيت