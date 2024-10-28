أسمر: فيزيتا تدرس التوسع في ليبيا والعراق

كتب - علاء حجاج:

قال شكرى أسمر رئيس قطاع التطوير المؤسسي والمسئول عن مركز فيزيتا لاب، إن منصة فيزيتا للحلول الطبيبة تدرس التوسع بخدماتها في السوقين العراقية والليبية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح على هامش إطلاق مركز فيزيتا لاب بالتعاون مع شركتي فيزا و نيم كارد في مركز الإبداع التكنولوجي بقصر السلطان حسين بالقاهرة، أن فيزيتا استطاعت على مدار ال 12 عام الماضية خدمة 10 ملايين عميل،

أضاف أسمر أن خدمات فيزيتا متاحة حاليا في دول مصر والسعودية ولبنان والأردن وكينيا ونيجيريا.

أوضح أن الشراكة مع شركات فيزا ونيم كارد سيعقبها إطلاق كارت فيزيتا للحصول على الخدمات الطبية، وهو عبارة عن كارت إلكتروني يمكن استخدامه في الدفع بالعيادات والمراكز الطبية لتسهيل الحصول على الخدمات الطبية.

قال إن مركز فيزيتا لاب يهدف إلى اكتشاف وتطوير خدمات طبية رقمية جديدة ووضع حلول مالية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.