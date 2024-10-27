تعرف علي سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الأحد

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2490 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 2747 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب