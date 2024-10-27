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لتعزيز صادراتها.. جهينه تشارك في معرض "SIAL Paris" الدولي

03:20 م الأحد 27 أكتوبر 2024

شركة جهينه للصناعات الغذائية

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كتبت- دينا خالد:

شاركت شركة جهينه للصناعات الغذائية، في معرضSIAL Paris الدولي، خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز تواجد الشركة في الأسواق الخارجية، وزيادة صادراتها.

وأضافت جهينه، في بيان لها اليوم، أن مشاركتها تهدف إلى تعزيز صادراتها وزيادة نطاق شراكاتها الدولية وحرصا منها على الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة الوطنية لتتماشى مع المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات المستهلكين في كافة الأسواق التي تتواجد بها الشركة في أنحاء العالم.

ويُعتبر معرض "SIAL Paris" الدولي، واحدًا من أبرز المنصات العالمية لعرض أحدث الابتكارات في صناعة الأغذية والمشروبات، حيث يجمع بين المصنعين والموزعين وتجار التجزئة والعملاء من مختلف أنحاء العالم.

وشهد المعرض 160 ألف زائر و7 آلاف جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم.

ويغطي معرض SIAL مجموعة واسعة من قطاعات الأغذية، بما في ذلك الأطعمة المصنعة، المنتجات الطازجة، منتجات الألبان، اللحوم، الدواجن، والمخبوزات، بالإضافة إلى المنتجات العضوية.

ويجذب المعرض خبراء وعملاء من أكثر من 200 دولة، مما يُشكل منصة مثالية للتواصل مع الشركاء الدوليين واستكشاف الاتجاهات الجديدة في السوق العالمية.

وبحسب الشركة، تصدر جهينه منتجاتها إلى 62 دولة حول العالم، وتخطط لتوسيع نطاق صادراتها لدول أكثر ضمن استراتيجيتها التوسعية.

وسجلت الشركة نموًا بنسبة 69%، حيث بلغت إيراداتها 11.5 مليار جنيه عن النصف الأول من 2024

وزادت مبيعات الشركة الخارجية من خلال التصدير، حيث سجلت 46.7 مليون دولار أمريكي بنمو قدره 116%.

شركة جهينه للصناعات الغذائية معرض SIAL Paris
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