شركات الأدوية لن ترفع الأسعار بعد زيادة السولار: سنتحمل فرق تكلفة

كتبت- دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركات الأدوية قررت امتصاص فرق التكلفة في مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع سعر السولار دون تمريرها للمواطنين.

وأضاف عوف، أن الزيادة التي ستنتج من ارتفاع أسعار السولار ستكون زيادة طفيفة لا تستوجب الزيادة.

وأشار عوف، إلى أن تكلفة السولار تمثل نحو 2% فقط من إجمالي تكلفة الدواء، و هو ما سيجعل الزيادة لا تؤثر بشكل كبير على الأسعار.

وأوضح عوف، أنه لا يمكن أن يتم تسعير دواء ورفع سعره بدون الرجوع إلى هيئة الدواء التي تقر هذه الزيادة بناءً على مستندات رسمية مقدمة من الشركة المنتجة بتفاصيل زيادة مدخلات إنتاج هذا الدواء.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من يوم الجمعة الماضية، للمرة الثالثة خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 13.5 جنيه من 11.5 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه، قبل الزيادة