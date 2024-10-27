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ارتفاع جماعي لأسعار العملات العربية في صباح التعاملات اليوم

10:31 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في صباح التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 158.29 جنيه للشراء بزيادة 19 قرشا، و159.67 جنيه للبيع بزيادة 56 قرشا.

سعر الريال السعودي: 12.95 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و13 جنيها للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.25 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.92 جنيه للشراء بزيادة 22 قرشا، و129.57 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشا.

سعر الريال القطري: 12.37 جنيه للشراء، و13.4 بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.22 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، و68.97 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا.

أسعار العملات العربية الدينار الكويتى الريال السعودي الدينار البحرينى الريال القطري الدينار الأردنى
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