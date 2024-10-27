إعلان

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد في 10 بنوك

09:50 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الدولار في 7 بنوك مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، وارتفع في بنكي مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما تراجع في بنك الاسكندرية، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.78 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و48.85 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار بنك القاهرة البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان