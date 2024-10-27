سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الدولار في 7 بنوك مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، وارتفع في بنكي مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما تراجع في بنك الاسكندرية، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.78 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و48.85 جنيه للبيع.