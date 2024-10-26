مخابز ترفع أسعار منتجاتها بعد زيادة السولار والدقيق (جولة)

كتبت وتصوير- دينا كرم:

رفعت مخابز للعيش السياحي و"الفينو" أسعار منتجاتها، بعد ارتفاع سعر السولار ، وأسعار الدقيق الحر بالأسواق، في الوقت الذي اختارت فيه بعض المخابز أن تمتص هذة الزيادة دون تمريرها للمواطنين، وفقا لما قاله أصحاب مخابز بالقاهرة الكبرى، لمصراوي.

ويقول ماهر محمد، صاحب مخبز عيش سياحي، إنه اضطر رفع سعر الرغيف البلدي بنحو 25 قرشا للحجم الصغير، ونحو 50 قرشا للحجم الكبير.

وأرجع محمد هذة الزيادة، إلى تزامن ارتفاع سعر السولار مع زيادة أسعار الدقيق، حيث ارتفع سعر الدقيق بقيمة 2000 جنيه في الطن، فهو يستخدم دقيق الأهرامات والذي أصبح سعره 17 ألف جنيه للطن، مقابل 15 ألفا قبل الزيادة.

وأضاف محمد، أن هذه الزيادة جاءت بعد زيادة السولار بأسبوع أي أنه لم يستطع استيعاب رفع الخامات والأسعار بشكل مفاجئ، والتي بالتأكيد يصاحبها رفع يوميات العمال لتتناسب مع الزيادة الجديدة في أسعار المواصلات.

ويبيع محمد، رغيف الخبز وزن 50 جراما بنحو 1.25 جنيه، فيما يبيع سعر الرغيف وزن 120 جراما بسعر 3 جنيهات، بعد الزيادة، وفقا له.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من يوم الجمعة قبل الماضية، للمرة الثالثة خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 13.5 جنيه من 11.5 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه، قبل الزيادة.

واتفق معه أحمد مصطفى صاحب محل مخبوزات، بأنه لم يتأثر من ارتفاع سعر السولار وحده، بل ارتفعت أسعار الدقيق الفاخر ليصل إلى 34 ألفًا و500 جنيه للطن، إلى جانب زيادة أجور العمال بسبب ارتفاع المواصلات مما اضطره لرفع أسعار بعض الأصناف.

وأشار مصطفى، إلى أن سعر "صفيحة" السولار 25 لترًا وصلت إلى 380 جنيهًا، بعد تطبيق الزيادة، لذلك رفع سعر بعض الأصناف، مثل البقسماط الذي وصل سعره إلى 90 جنيهًا للكيلو مقابل 80 جنيها قبل الزيادة، والميني بيتزا إلى 130 جنيهًا مقابل 110 جنيهات سابقًا.

فيما ابقى مصطفى، على سعر الرغيف الفينو دون زيادة، حتى لا يتراجع الإقبال، حيث يعد الفينو من السلع الأساسية في موسم الدراسة، وقرر امتصاص هذة الزيادة دون تمريرها للمواطنين.

ويقول محمد صالح، صاحب مخبز آخر، إنه رفع سعر رغيف الفينو وزن 40 جراما إلى جنيه ونصف، وسعر رغيف الفينو الكبير بالسمسم 60 جرامًا يبلغ حاليًا جنيهين، كما أنه اضطر لرفع أسعار بعض أصناف المخبوزات الأخرى.

وأضاف صالح، أن ارتفاع الخامات لم تقتصر على السولار فقط؛ فقد ارتفع طن الدقيق ألف جنيه ليصل سعر الدقيق الفاخر" الجولد" إلى 34 ألف جنيه، وهو ما دفعه لرفع الأسعار.

ويقول فتحي سعيد، صاحب مخبز عيش سياحي، إنه لم يرفع الأسعار حتى الآن.

وأضاف سعيد، أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدقيق والسولار، ولكن لم يشتري بالسعر الجديد للدقيق حتى الآن، لأنه لا زال لديه مخزون بالسعر القديم.

ويرى سعيد، أنه إذا استمرت الزيادات في أسعار الدقيق سيضطر لزيادة أسعار الخبز.

وتقول نعمة حسن، مالكة مخبز للعيش السياحي، "لمصراوي" إنها لم ترفع سعر رغيف الخبز، مؤكدة أن المواطنين غير قادرين على تحمل زيادات جديدة، خاصة وأن وزن الرغيف مناسب للسعر الحالي.

وترى نعة، أن رفع الأسعار يعني خسارة الزبائن، وهذا ما لا تريده.

وأوضحت نعمة، أن ارتفاع أسعار السولار والدقيق ضاعف الأعباء عليها، إذ وصل سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه، إلى جانب زيادة أجور العمال بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات ورغم ذلك، تُصرّ على الحفاظ على سعر الرغيف كما هو، لضمان بقاء زبائنها.

واتفق معها كريم، صاحب مخبز آخر، أنه مازال يبيع بالأسعار القديمة دون زيادة، على الرغم من ارتفاع أسعار الدقيق والسولار، ولكنه سيضطر لرفع سعر الرغيف بقيمة تتراوح بين 25 إلى 50 قرشًا، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وفقا له.

ويبيع كريم رغيف العيش وزن 45 جرامًا بنحو جنيه، أما رغيف العيش وزن 90 جرامًا بنحو جنيهين.