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مع اقتراب إطلاقها..طريقة تفعيل مكالمات الواي فاي

01:19 م السبت 26 أكتوبر 2024

طريقة تفعيل مكالمات الواي فاي

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كتب- علاء حجاج:

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق خدمة المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الواي فاي قبل نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة للمهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

إجراء المكالمات عبر "الواي فاي"،تهدف لإجراء المكالمات الصوتية التقليدية لكن باستخدام الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلاً من الاتصال عبر شبكة المحمول، بحيث يستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات، وتقوية الإشارة داخل المنازل، خاصة في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة.

وتتيح لك الخدمة الاتصال عبر WiFi الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أي مكان باستخدام اتصال WiFi.

طريقة تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي

افتح تطبيق "الهاتف".

انقر على رمز المزيد المزيد ثم الإعدادات.

انقر على مكالمات.

انقر على الاتصال عبر Wi-Fi. وإنْ لم يظهر لك هذا الخيار، سيكون السبب أن مشغِّل شبكة الجوّال لا يوفّر هذه الميزة.

إجراء مكالمة باستخدام Wi-Fi

عندما تنتهي من إعداد اتصال Wi-Fi، ستتمكن من إجراء مكالمات عبر Wi-Fi تمامًا مثل أي مكالمات أخرى.

وفي حال اتصالك بالإنترنت، سيظهر لك في شاشة الإشعارات عبارة "مكالمة إنترنت" أو "الاتصال عبر Wi-Fi".

عندما لا تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi، ستستخدم مكالماتك مشغّل شبكة المحمول الخاصة بك، إن وُجد.

تفعيل مكالمات الواي فاي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ
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