خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والسمك البلطي والذهب يستقر

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقرت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الحديد و الأسمنت بالأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

ارتفاع كبير في أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

انخفاض الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الذيوم

ارتفاع أسعار الفول واللحوم والزيت اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟