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بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

01:46 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2487 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3197 جنيها للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57% إلى نحو 2720 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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