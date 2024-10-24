حديد عز تؤكد توقيع اتفاقية للتنقيب مع وزارة البترول

كتبت- أمنية عاصم:

أكدت شركة حديد عز توقيع اتفاقية نوايا إطاري للتشاور والتعاون بين الدولة وعدد من المجموعات الصناعية المصرية منها مجموعة حديد عز.

ووفق بيان الشركة للبورصة المصرية، أن تلك الاتفاقية تنبع من رغبة الدولة في إشراء أهم شركات القطاع الخاص المصري في كافة القطاعات الاقتصادية ومن المتوقع أن يبدأ التنسيق بشأن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

شركة حديد عز المدرجة في البورصة المصرية 1999. متخصصة في إنتاج وصناعة وتوزيع الحديد الصلب ومنتجاته، وتمتلك 4 مصانع ملك لشركة حديد عز القدرة على إنتاج 7 ملايين طن من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة سنويًا في جميع أنحاء مصر.