شراكة بين مدينة مصر وزهراء المعادي لتطوير مشروع سكني بإيرادات متوقعة 11.4 مليار جنيه الجديدة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مدينة مصر توقيع عقد شراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار لتطوير مشروع عمراني سكني متكامل في هليوبوليس الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان لها للبورصة المصرية، أنه بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية ستقوم الشركتان معًا بتطوير مساحة 41.88 فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين المساحات السكنية والتجارية ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ نحو 6 سنوات.

وتوقعت الشركة، تحقيق إجمالي إيرادات- بنحو 11.4 مليار جنيه حيث تبلغ حصة مدينة مصر نسبة 64% فيما تبلغ حصة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير نسبة 36%.

وتأسست شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير- والمعروفة سابقا باسم مدينة نصر للإسكان والتعمير - عام 1959. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995.

ومتخصصة في مجال التطوير العقاري وقد بدأت الشركة بتطوير 40 مليون متر مربع من الأراضي في مدينة نصر والمناطق المجاورة في محافظة القاهرة، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان الفاخر.