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سهم ماكدونالدز يتراجع 16 % بعد عدوى بكتيرية مرتبطة بشطائر "كوارتر باوندر"

11:20 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

مطاعم ماكدونالدز

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سهم شركة ماكدونالدز خلال التعاملات ما بعد إغلاق السوق الأمريكية بنسبة 16.12% حاليًا ليسجل سعر السهم 298.57 دولار، حتى صباح اليوم، بسبب عدوى بكتيرية مرتبطة بشطائر "كوارتر باوندر".

وجاء ها الانخفاض بعد انتشار أنباء بتفشي المرض في ولايتي كولورادو ونبراسكا الأمريكيتين بسبب شطائر البرجر الشهيرة لدى سلسلة مطاعم ماكدونالدز؛ بما تسبب في وفاة شخص وإصابة العشرات من الأشخاص بولايات أمريكية؛ وفق بي بي سي عربي.

وقالت شركة ماكدونالدز المدرجة في بورصة نيويورك، إنها قامت بسحب مؤقت لشطائر كوارتر باوندر من ولايات غربية، بما في ذلك ولاية كولورادو.

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