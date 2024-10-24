نائب رئيس هيئة الاستثمار: نركز على جذب الاستثمارات عالية الجودة لتحقيق التنمية

كتبت- منال المصري:

قالت د. داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والجهد للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأوضحت خلال كلمتها في فعاليات "المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئي الاستثمار والعامة للمواصفات والجودة أن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات عالية الجودة، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، من خلال زيادة الإنتاجية الوطنية، نقل المعرفة، وخلق فرص عمل لائقة.

وأضافت الهواري أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، تحت تكليف رئاسي، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توحيد جهود جميع الجهات لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية بنجاح.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي هو أحد الأولويات الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضحت أن الهيئة وفرت للمستثمرين منصة إلكترونية متكاملة تقدم خدمات تأسيس الشركات، استخراج التراخيص، والحصول على الرخصة الذهبية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الهواري أن الهيئة تنظم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز تدريب معتمدة وجامعات لتطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم، وذلك لضمان سرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.