إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

03:06 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 30414 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % .

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 362.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 348.4 مليون جنيه

وكان قد هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 30427 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة مؤشرات البورصة هبوط جماعي لمؤشرات البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

فيديو- موعد زيادة رواتب الموظفين والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات
انطلاق قمة "بريكس" في قازان الروسية بمشاركة الرئيس السيسي
شعبة المخابز: لا تحريك في أسعار الخبز المدعم.. وسيظل بنفس الوزن