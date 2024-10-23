هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.04% إلى مستوى 30414 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % .

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 362.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 348.4 مليون جنيه

وكان قد هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 30427 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.