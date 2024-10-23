شعبة المخابز: تشكيل لجنة مع وزارة التموين لحسم زيادة الخبز السياحي والفينو الأسبوع المقبل

كتبت- دينا كرم:



قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن زيادة سعر رغيف الخبز السياحي والفينو لم يتم تحديدها حتى الآن بشكل رسمي بعد زيادة أسعار السولار والبنزين الجمعة الماضي.



وأوضح أن الشعبة تعتزم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة التموين لمناقشة الوضع الراهن وتحديد نسب الزيادة في رغيف الخبز السياحي والفينو وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات.

كانت لجنة تسعير الموارد البترولية قررت الجمعة الماضية زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار بين 7.7% و17% بهدف تخفيف عبء عجز الموازنة، وفق الاتفاق مع برنامج صندوق النقد الدولي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وأشار غراب إلى أن بعض المخابز رفعت أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو كانت قد بدأت بشراء السولار بالسعر الجديد فور تطبيق الزيادة في محطات الوقود، ما دفعها إلى زيادة الأسعار.

وأكد أن الشعبة العامة تسعى إلى تأجيل هذه الزيادات حتى انتهاء أعمال اللجنة لضمان تحقيق توازن بين مصالح المخابز والمستهلكين، ومن المتوقع أن تُعقد اللجنة مع بداية الأسبوع المقبل.

وتعتمد المخابز على السولار في إنتاج الخبر حيث تتأثر بأي زيادات فيه.

ارتفاع الدقيق

وأوضح غراب أن أسعار الدقيق ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية في ظل اعتماد مخابز العيش السياحي والفينو على السوق الحر.

ومخابز العيش السياحي لا تحصل على حصة مدعومة من الوزارة، مما يجعل أسعار منتجاتها تختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق المحلي، وفق غراب.



وأكد غراب أنه لا يوجد أي تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم، حيث ستتحمل الوازرة فارق تكلفة السولار، لضمان بقاء سعر الرغيف ثابتًا على بطاقات التموين.