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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر

02:52 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4270 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4311 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3736 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3202 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29890 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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