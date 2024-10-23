سعر الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات إلى مستوى قياسي جديد، بعد أن زاد جرام الذهب بنحو 18 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيهات للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 30000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12 % إلى نحو 2752 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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