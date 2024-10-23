تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة باستثناء سعر الطماطم خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 10 و19 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و12 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح بين 5 و12 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 7 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 12 جنيها و14 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 و12 جنيها .

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.