إعلان

تراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

10:43 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

أسعار السمك اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر كيلو الكابوريا، فيما ارتفع السمك البلطي، اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و86 جنيهً، بارتفاع جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و190 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و320 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 140 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم كيلو السمك البلطي أسعار الأسماك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين