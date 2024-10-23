تراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر كيلو الكابوريا، فيما ارتفع السمك البلطي، اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و86 جنيهً، بارتفاع جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و190 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و320 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 140 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.