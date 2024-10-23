كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-10- 2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب أمس الثلاثاء، ارتفع 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-10- 2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4265 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3732 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3199 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2488 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1777 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 132661 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29856 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2737 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، بنسبة 0.65%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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