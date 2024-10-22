الإحصاء: 15% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الـ "بريكس" في 8 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول الـ "بريكس" 15% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 30.2 مليار دولار مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتنعقد اليوم قمة تجمع دول "بريكس" في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر في مدينة قازان بروسيا.

وأوضح الجهاز في بيان له اليوم، أن قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول الـ"بريكس" زادت في أول 8 أشهر من العام الجاري 7.3% مسجلة نحو 5.7 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 .

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى تجمع دول الـ "بريكس" استيراداً من مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024 مسجل نحو 2.2 مليار دولار، وفق البيان.

ويليها الإمارات 1.8 مليار دولار، والبرازيل 488 مليون دولار، وروسيا 438 مليون دولار والهند 343 مليون دولار ثم الصين 290 مليون دولار.

ويضم تجمع دول بريكس في الأساس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وانضمت مصر رسمياً إلى تجمع "بريكس" مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى تجمع دول الـ "بريكس" خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024،وفق الإحصاء:

- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 979 مليون دولار.

- خضروات وفواكه بقيمة 967 مليون دولار.

- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 415 مليون دولار.

- وقود وزيوت معدنية بقيمة 358 مليون دولار.

- حديد وصلب بقيمة 254 مليون دولار .

واردات بريكس لمصر

وأشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات المصرية من تجمع دول الـ"بريكس" زادت 17% خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024 إلى نحو 24.5 مليار دولار مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

تصدرت الصين قائمة أعلى تجمع دول بريكس تصديراً لمصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024، بقيمة 9.8 مليار دولار، وفق الجهاز.

ويليها السعودية بنحو 4.3 مليار دولار، وروسيا بنحو 4.1 مليار دولار والبرازيل بنحو 2.5 مليار دولار، والهند بنحو 2 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 1.8 مليار دولار

وأوضح بيان الإحصاء أهم المجموعات السلعية المستوردة من تجمع دول "بريكس" خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024 هي:

- آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 4.2 مليار دولار .

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار.

- حبوب بقيمة 2.6 مليار دولار .

- حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 2.2 مليار دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار.

استثمارات دول بريكس بمصر

سجلت قيمة استثمارات تجمع دول الـ "بريكس" بمصر نحو 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.

استحوذت السعودية على المرتبة الأولى في قائمة تجمع دول بريكس الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 مسجلة نحو 1.8 مليار دولار يليها الإمارات بنحو 1.5 مليار دولار.

ويليها الصين بنحو 750 مليون دولار والهند بنحو 154.4 مليون دولار ثم روسيا 125.9 مليون دولار .

بينما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في تجمع دول "بريكس" 17.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 22 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 .

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى في قائمة أعلى تجمع دول الـ"بريكس" في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالي 2022/2023.

وبلغت قيمة استثمارات مصر بالسعودية نحو 7.8 مليار دولار، يليها الإمارات 5.2 مليار دولار، والصين بنحو 2.5 مليار دولار، وروسيا بنحو 789.5 مليون دولار، ثم الهند بنحو 488.4 مليون دولار.

تحويلات المصريين

وكشفت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بتجمع دول بريكس 10.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 14.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى تجمع دول "بريكس" خلال العام المالي 2022/2023 التي سجلت 8.3 مليار دولار يليها الإمارات 2.1 مليار دولار والصين بنحو 19.5 مليون دولار وروسيا 15 مليون دولار والهند 7.5 مليون دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من تجمع دول بريكس بمصر 95 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 103 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 .

وجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من تجمع دول بريكس بمصر حيث بلغت 35.5 مليون دولار والسعودية بنحو 26.1 مليون دولار والهند بنحو 23 مليون دولار وجنوب أفريقيا 6.1 مليون دولار ثم الصين 3.5 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بدول تجمع البريكس طبقــاً لتقديرات البعثة 2.2 مليون مصري حتى نهاية 2023.