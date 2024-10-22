مخابز ترفع أسعار العيش السياحي.. والشعبة: غير رسمي والقرار غدا

كتبت- دينا خالد:

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادة في سعر رغيف العيش السياحي لم يتم تحديدها حتى الآن.

وأضاف غراب، لمصراوي، أن الشعبة تدرس تأثير ارتفاع سعر السولار على التكلفة النهائية للخبز، وتجتمع الشعبة غدا لإعلان هذه الزيادة.

وأوضح غراب، أن هناك بعض المخابز رفعت الأسعار ولكنها زيادة غير رسمية، لأن الخبز السياحي يخضع للعرض والطلب على عكس الخبز المدعم الذي تحدد وزارة التموين أسعاره.

وأشار غراب إلى أن وزارة التموين تدعم المخابز البلدية المدعمة، وستتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة السولار ليظل سعر رغيف الخبز مستقر على بطاقات التموين.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من يوم الجمعة الماضية، للمرة الثالثة خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 13.5 جنيه من 11.5 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه، قبل الزيادة