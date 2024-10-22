سعر الذهب عالميًا يسجل مستوى قياسيا وسط زيادة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة

كتبت- أمنية عاصم:

قفز سعر الذهب العالمي إلى مستوى جديد إلى 0,65% خلال بداية التعاملات اليوم مقارنة بنهاية التعاملات أمس مسجلا 2739 دولار لسعر الأوقية بالبورصة العالمية قبل أن يهبط بنحو 8 دولارات خلال منتصف التعاملات، وفق بيانات بلومبرج.

وأرجع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، ارتفاع أسعار الذهب العالمية بفعل تبعات الأحداث الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التى تشهدها المنطقة.

وأوضح أن تسارع التوترات بالمنطقة دفع المستثمرين إلى نحو شراء الذهب في ظل تصاعد الأحداث نظرًا لأنه يشكل ملاذ آمن لهم وهو ما أدى إلى زيادة السعر.

وحول ارتفاع أسعار الذهب محليا، أشار نادي نجيب إلى ارتباطه بالارتفاعات العالمية موجها نصيحة إلى المستثمرين المحليين بالابتعاد عن الشراء حتى تراجع أسعاره.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 -في السوق المحلي- 15 جنيها للجرام الواحد خلال منتصف التعاملات اليوم إلى 3725 جنيه مع وصول سعر الجنيه الذهب لـ 29800 جنيه محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا.