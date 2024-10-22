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صرف رواتب شهر أكتوبر للعاملين بالدولة الخميس المقبل

11:49 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

صرف رواتب

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كتبت- منال المصري:

يبدأ العاملين بالدولة بصرف رواتب شهر أكتوبر الجاري بداية من يوم الخميس المقبل، والمتأخرات أيام 7 و8 و9 و10 من الشهر نفسه، وفق بيان صادر لوزارة المالية.

وتبدأ كل الجهات التابعة للدولة في إيداع رواتب الموظفين بحسابها بالبنوك المتعاقدة معها كل جهة حكومية ليتم إيداعها في ماكينات الصراف الآلي ATM لبدء صرفها للموظفين عبر بطاقات المرتبات.

وطالبت المالية العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف رواتب شهر أكتوبر العاملين بالدولة
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