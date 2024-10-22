إعلان

منها الريال السعودي.. ارتفاع سعر شراء 3 عملات عربية من العملاء اليوم

10:54 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

زاد سعر شراء3 عملات عربية مقابل الجنيه، هي الريال السعودي والريال القطري والدينار البحريني من العملاء فيما تم خفض سعر البيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.88 جنيه للشراء بزيادة قرشين، 158.93 جنيه للبيع بزيادة 9 قروش.

سعر الريال السعودي: 12.90 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، 12.96 جنيه للبيع بتراجع قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.21 جنيه للشراء، 13.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.55 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، 129.08 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.33 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، 13.35 جنيه للبيع بتراجع قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 67.97جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، 68.67 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.


أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى الريال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

عفوت عنك لوجه الله .. أسرة "الشوبكي" تتصالح مع فتوح وتنازل عن حقها أمام القاضي