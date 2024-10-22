كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" في السطور التالية ينشر آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4240 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3710 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3180 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2474 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1767 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 131879 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29680 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65 % إلى نحو 2739 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنهاية تعاملات الاثنين، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: من هنا