وزارة البترول تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 17% خلال 2025

كتب- أحمد والي:

قال علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على كفاءة الطاقة، إن القطاع يسعى إلى انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 17% خلال العام القادم، ولدينا مركز لكفاءة الطاقة سيساهم فى بناء قدرات الكثير من العاملين ، هذا بالإضافة إلى إنشاء إدارة لكفاءة الطاقة بكل شركات القطاع.

وأضاف البطل، إنه جاري إنشاء مركز كفاءة الطاقة في الإسكندرية ويكون به عاملين مدربين، ليتماشي مع استراتيجية مصر في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وهناك تعاون مع شركائنا وأصحاب المصالح في كافة المشروعات لتطبيق هذه الأُسس وتحقيق النجاح.

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر دول حوض البحر المتوسط (MOC 2024)، التي شهدت انعقاد جلسة (الابتكارات فى قطاع الطاقة لتحقيق الأمن والنمو المستدام)، وبمشاركة اليساندرو بوليتي، رئيس شركة سايبم والمهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الاوسط للاتصالات (MCS).

وأكد البطل، أن قطاع البترول يولي اهتماما كبيرا لمجالات السلامة والصحة المهنية، فهي أصبحت فكر وثقافة ولا تقتصر على الملابس فقط، لافتاً إلى أن توفير بيئة عمل آمنة تساهم إيجابيا في زيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح اليساندرو بوليتي، رئيس شركة سايبم، أن التطور التقني والتحديث المستمر جهود تؤمن صناعة البترول بأهمية تطبيقها واستغلال كل حديث منها، ومن ثم فإن الابتكارات التقنية تضمن استدامة الصناعة وتطورها وتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

وأكد طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الاوسط للاتصالات (MCS)، على أن العلاقة وثيقة بين تطور صناعة البترول والتطور التقني وزيادة الوعي بالاستغلال الأمثل لتلك التقنيات وخاصة في مجالات تحقيق وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة التي تحقق بعداً اقتصادياً وتؤمن عمليات الصناعة التي ترى الذكاء الاصطناعي رافداً مهماً وأن تطبيقاته توفر دعماً مهماً لجهودها.