انخفاض أسعار الحديد و ارتفاع الأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39944.7 جنيه، بتراجع 455.3 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41347.45 جنيها، بتراجع 758.8 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2810.77 جنيه، بزيادة 198.02 جنيه.